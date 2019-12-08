"هاني" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي مش بتصحى بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "هاني. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه "مراتي مهملة، وبتسهر لحد الصبح تتكلم في الموبايل ودائما بتصحى من نومها متأخر.

يقول "هاني" 30 عامًا، موظف: تزوجت منذ عام تقريبًا من "دعاء. أ"، 26 عامًا، ربة منزل، وبعد أسابيع من حفل الزفاف بدأت معاناتي مع زوجتي التي اتضح أنها "مُهملة" وكثيرة التحدث في الهاتف المحمول؛ لدرجة أنها لا تقوم بتنظيف المنزل، بجانب حرقها للطعام أكثر من مرة أثناء التحدث بالتليفون.

يروي الزوج معاناته: طلبت كثيرًا من زوجتي أن تستيقظ في الصباح كي تجهز لي الطعام قبل خروجي للعمل، لكن ردها كان بمثابة صدمة لي بعدما قالت إنها لن تستطيع الاستيقاظ مبكرًا لانشغالها طوال الليل بالتحدث في الهاتف المحمول، وبعد مشادات عديدة حول الأمر استيقظت صباح يوم ما كي تُعد الطعام لكن كالعادة أحرقت ما كانت تُجهزه".

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أضاف هاني: زوجتي تُنفق نصف مصروف المنزل على شراء "كروت الشحن" والنصف الآخر على وجبات الدليفري؛ فهي تتحدث بالموبايل طوال اليوم وتغفل عن إعداد الطعام، فتقوم بشراء وجبات لها؛ وحين عودتي من العمل تقول لي "روح اتغدى عند أمك".

استكمل الزوج: ذهبت إلى أسرة زوجتي لكي أشتكي من تصرفاتها، وبالفعل تحدثت مع والدتها، التي بدورها نصحتها بالاهتمام بمنزلها وعدم التحدث في الموبايل حتى تنتهي من واجباتها اليومية، لكن رد زوجتي عليها كان "هاني مبيفكرش غير في الأكل وعايز خدامة مش زوجة".

أشار هاني: لدى عودتي إلى المنزل تشاجرت زوجتي معي، وقالت "أنت بتشتكيني لأسرتي ليه؟، أنا مش هتغير ولا هتقدر تمنعني من الكلام في الموبايل، ولو مش عاجبك طلقني بس هاخذ كل مستحقاتي قبل ما أسيب البيت"، فلجأت على الفور إلى محكمة الأسرة، وأقمت دعوى فسخ عقد زواج حمت رقم 2477 لسنة 2019؛ ولا تزال منظورة لم يتم الفصل بها.