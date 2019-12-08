شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تتابع استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وذلك في إطار جولتها التفقدية لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

كان في استقبال الوزيرة، المستشار مصطفي محمد ألهم، محافظ الأقصر، وستبدأ الوزيرة جولتها بتفقد التجهيزات بمستشفي إسنا، ثم يتبعها عدد من المستشفيات ووحدات طب الأسرة، لمتابعة عملية تسجيل الأسر وفتح الملفات بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى بدأت منذ أكتوبر الماضي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء»، والتي بدأت تسجيل المواطنين بها منذ أول أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد.