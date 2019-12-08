شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا بواشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق غدا فى واشنطن اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والموارد المائية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) برعاية وزير الخزانة الأمريكي وبمشاركة البنك الدولى، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وتقييم ما تم فى الاجتماعات السابقة .

يأتى عقد هذا الاجتماع في ضوء مخرجات اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة الأمريكية واشنطن 6 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولي في ضوء الاتفاق على عقد 4 اجتماعات فنية، يتخللها اجتماعين بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية.

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ومن المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم عقد الاجتماع الأول في إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر وأيضا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (2- 3) ديسمبر الجاري في اطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول الى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار رغبة الجانب المصرى فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى، وايضاً في إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقي بين السدود، وهى آلية دولية متعارف عليها في إدارة أحواض الأنهار المشتركة.