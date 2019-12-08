مدبولى يشهد احتفالية تخطى ماكينة الحفر العملاق بالخط الثالث لمترو ماسبيرو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، احتفالية تخطى ماكينة الحفر العملاق التى تقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو محطة ماسبيرو واستعدادها لعبور النيل للاتجاه إلى الزمالك.

وأكد وزير النقل، أن الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث الممتد من العتبة حتى الكيت كات مرورًا بالزمالك مخطط انتهاء تنفيذه وافتتاحه نهاية يونيو 2021، لافتًا إلى أن ماكينة الحفر العملاق وصلت محطة ماسبيرو قادمة من العتبة فى اتجاه الزمالك محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة الممتدة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية.

والمرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو مقسمة إلى ثلاثة أجزاء،الجزء الأول من هذه المرحلة يبدأ من العتبة ويمتد بطول 4 كم، ويشمل "4" محطات نفقية هى "ناصر وماسبيرو والزمالك والكيت كات"، ومخطط الانتهاء من هذا الجزء خلال 55 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد فى ديسمبر 2016، والجزء الثانى يمتد بطول 6.6 كم وعدد 6 محطات من شارع السودان مرور بإمبابة حتى محطة روض الفرج ومخطط تنفيذه 65 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.

كما أن الجزء الثالث يمتد بطول 7.1 كم وعدد 5 محطات من التوفيقية مرورًا بشارعى وادى النيل وجامعة الدول، حتى يصل إلى محطة جامعة القاهرة، إذ يتقاطع مع الخط الثانى للمترو، ومخطط تنفيذه خلال 74 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.