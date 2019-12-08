شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة تجهيز المستشفيات للتأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ولدي وصول وفد وزارة الصحة إلى مطار الأقصر الدولى، توجهت الوزيرة إلي مدينة إسنا لمتابعة العمل في المستشفى التخصصي الجديدة، ومن المقرر أن تشمل زيارة وجولة وفد وقيادات وزارة الصحة علي مدار اليوم، عقب زيارة مستشفي إسنا التخصصي الجديدة، مستشفيات العديسات الجديدة، ومستشفي البياضية التي يتم تطويرها حالياً، ومستشفي الأقصر الدولي، ومستشفي الأقصر العام، حيث تنطلق زيارة الوفد صباحاً ويتم خلالها متابعة كافة التجهيزات داخل تلك المستشفيات لخدمة مشروع التأمين الصحي الشامل.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة، أنه من المقرر أن تتوجه اليوم الأحد، وزيرة الصحة إلى محافظة الأقصر، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، مشيرة إلى أن التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة سيشمل محافظتي الأقصر وجنوب سيناء فى مطلع شهر مارس المقبل، حيث يأتى ذلك فى إطار الزيارات الميدانية لوزيرة الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر بالوحدات، وتذليل أى عقبات قد تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.