شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشهد اليوم تخطى ماكينة الحفر العملاق الخط الثالث لمترو محطة ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تخطى ماكينة الحفر العملاق التى تقوم بأعمال حفر المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو إلى محطة ماسبيرو.

كانت ماكينة الحفر العملاق وصلت محطة ماسبيرو قادمة من العتبة فى اتجاه الزمالك محطة ماسبيرو بالمرحلة الثالثة الممتدة بطول 17.7 كم وعدد 15 محطة نفقية وسطحية وعلوية.

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