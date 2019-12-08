شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 22

شبين الكوم 15 22

طنطا 15 22

دمنهور 16 22

الإسكندرية 17 22

بلطيم 16 22

مطروح 17 21

السلوم 14 21

سيوة 09 23

بورسعيد 16 22

دمياط 17 22

الزقازيق 12 22

الإسماعيلية 10 22

السويس 14 23

العريش 13 22

رفح 12 22

رأس سدر 15 23

نخل 07 20

نويبع 16 24

طابا 11 20

كاترين 05 18

الطور 15 24

شرم الشيخ 18 25

الغردقة 18 26

مرسى علم 19 25

الفيوم 14 23

بنى سويف 13 23

المنيا 12 22

أسيوط 11 23

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 13 24

الوادي الجديد 15 23

شلاتين 18 28

ابو رماد 17 27

حلايب 20 25

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رأس حدربة 19 25

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 31

المدينة 10 24

الرياض 10 22

المنامة 20 24

أبوظبي 21 27

الدوحة 21 27

الكويت 09 20

دمشق 06 14

بيروت 15 19

عمان 08 12

القدس 10 12

غزة 15 19

بغداد 08 17

مسقط 22 26

صنعاء 09 24

الخرطوم 16 32

طرابلس 15 23

تونس 11 19

الجزائر 10 16

الرباط 08 18

نواكشوط 18 27

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02- 07

إسطنبول 06 12

إسلام أباد 08 22

نيودلهى 10 23

جاكرتا 24 32

بكين 05- 05

كوالالمبور 24 33

طوكيو 03 12

أثينا 07 18

روما 11 17

باريس 06 13

مدريد 05 12

برلين 05 10

لندن 07 12

مونتريال 02- 01

موسكو 00 02

نيويورك 04 07

واشنطن 04 09