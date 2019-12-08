شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة الخانكة و7 مناطق تابعة لها.. تعرف على الميعاد والمناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب بمدينة الخانكة والجبل الأصفر والشيخ مصلح ومساكن الكامب ومساكن نسمة ومعسكر الأمن المركزى ومساكن مسجد الهادى ومستشفي الغسيل الكلوى، اليوم الأحد، لأعمال الصيانة بخط المياه المغذى للخانكة.

وأوضحت الشركة، أنه سيجرى قطع المياه بتلك المناطق اليوم من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة الثانية صباح الإثنين.

وأهابت الشركة، بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.