تأكيد السيسي ثقته في قدرات الشباب وانتقال الحكومة للعاصمة الإدارية أبرز اهتمامات الصحف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكريم السيسي لأبطال مصر الرياضيين ومنحهم وسام الرياضة أبرز اهتمامات صحف القاهرة

حاز نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة الأحد، التي أبرزت تكريم الرئيس لأبطال المنتخب الأوليمبي والاسكواش والكاراتيه ومنحهم وسام الرياضة، كما ركزت الصحف على تأكيد الرئيس السيسي على ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة.

واهتمت الصحف بتوجيهات الرئيس السيسي بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة بأجهزتها ومؤسساتها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا، وإنما هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية، ويرتقي إلى المقدمة.

كما تابعت الصحف اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة 2019) في نطاق الأسطول الشمالي، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو وكذلك لاعبي المنتخب الوطني للاسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين وبعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب وبعثة المنتخب الوطني البارالمبي المشاركة فى بطولة العالم مؤخرا باستراليا، بالإضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، وقام الرئيس بمنح وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حضرا مراسم التكريم، بالإضافة إلى رؤساء ومسئولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب فى التفوق وبذل الجهد وصولا للهدف، وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه - في هذا الإطار - بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل؛ بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

وفي شأن رئاسي آخر، أوردت صحيفة (الأهرام) أن الرئيس السيسي أكد - خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة - ثقته الكاملة في قدرات الشباب المصري وإمكاناتهم الواعدة، مشددا على ضرورة استثمار ما تزخر به مصر من طاقات شبابية غير محدودة فى بناء الوطن وذلك بوضع برامج لتشجيع الشباب وتحفيزهم على المشاركة بإيجابية فى العمل المجتمعى فى إطار الأولوية التي يمثلها قطاع الشباب فى سياسة الدولة وبرامجها كونهم عماد المستقبل وصمام أمان الوطن.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس وجه بالاستمرار فى تطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية فى مختلف المحافظات .

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وفي اجتماع آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن الرئيس السيسي اجتمع أمس برئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى الدكتورة هالة السعيد ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس توجيهه بأن يكون الهدف من انتقال الحكومة - بأجهزتها ومؤسساتها - إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس جغرافيا، وإنما هو بناء جهاز إداري كفء يتسم بالحوكمة والعصرية ويرتقي إلى المقدمة، كما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ويمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.

عسكريا، تابعت صحيفة (الأخبار) اختتام فعاليات التدريب البحري المصري الروسي المشترك (جسر الصداقة 2019) في نطاق الأسطول الشمالي، الذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة بمسرح عمليات البحر المتوسط، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة.

وأضافت الصحيفة أنه شارك في التدريب من الجانب المصرى عدد من الوحدات البحرية والفرقاطات ولنشات الصواريخ وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية، ومن الجانب الروسي عدد من الفرقاطات والقرويطات وسفن الإمداد وعناصر من القوات الخاصة البحرية.

سياسيا، أبرزت صحيفة (الأهرام) في صفحتها الأولى استقبال البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان أمس وزير الخارجية سامح شكري، في ختام زيارته إلى الفاتيكان.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم الوزارة المستشار أحمد حافظ قوله إن وزير الخارجية نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلمه رسالة من الرئيس تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التى تجمع بين القاهرة والفاتيكان.

وأشارت الصحيفة إلى أن متحدث الخارجية أوضح أن شكري أكد - خلال اللقاء - تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيدا بما شهدته تلك الروابط من تطورات خلال الأعوام الماضية.

اقتصاديا، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا إن المبادرة المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مهمة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية لدول وشعوب المنطقة من ثرواتها، وأنه جرى توقيع اتفاق تعاون بين مصر والولايات المتحدة قبل شهور قليلة بالقاهرة؛ لدعم مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وهو ما يتماشى مع اتفاق الشراكة الموقع من قبل بين مصر والاتحاد الأوروبى بحيث نسهم إلى جانب روسيا فى تأمين إمدادات الطاقة لأوروبا.

وذكرت الصحيفة أن الوزير قال - خلال مشاركته فى فعاليات المؤتمر السنوى حوار المتوسط فى نسخته الخامسة بالعاصمة الإيطالية روما - إن كلا الاتفاقين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مكملان لبعضهما؛ لكي تصبح منطقة شرق المتوسط مصدرا للغاز لأوروبا؛ الأمر الذي يسهم في تأمين مصادر الطاقة بالمنطقة وتنويعها.