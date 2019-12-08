شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المعلمة وفصل الطلاب.. قرار «تعليم كفر الشيخ» بشأن فيديو الرقص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الأحد، فصل الطلاب الذين ظهروا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرقصون في فصل بالمدرسة الثانوية المشتركة بفوه، لمنع المعلمة من الشرح.

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وأصدرت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بيانا إعلاميا بشأن الفيديو، موضحة أنه تقرر فصل الطلاب الذين اقترفوا هذا العمل 15 يوما حسب اللائحة المقررة لمجازاة الطلاب، كما قررت مجازاة مدير المدرسة بالخصم 15 يوما، ونقل المعلمه من مدرستها، إلى مدرسة قريبة حفاظا على مكانتها.

وأكدت المديرية رفضها ما قام به الطلاب من عمل يخالف القيم التربوية، مضيفة أن الدكتورة بثينة كشك تابعت التحقيقات التي أجريت في الواقعة لعدم تكرارها.