س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حصاد دوائر الإرهاب خلال 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصلت دوائر الإرهاب، المنعقدة بمعهد بطرة، خلال عام 2019، في العديد من الدعاوى بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم ما جاء فى حصاد دوائر الإرهاب ..
كم عدد الدعاوى التى فصلت فيها دوائر الإرهاب خلال عام 2019؟
ــ فصلت دوائر الإرهاب خلال العام فى 18 دعوى قضائية، بالإضافة لعشرات الأحكام فى جلسات إعادة إجراءات المحاكمة للصادر بحقهم أحكام غيابية.
كم عدد المتهمين الذين ضمتهم الـ 18 دعوى؟
ــ ضمت الدعاوى الـ 18 حوالى 296 متهما، ومن أبرزهم قيادات الإخوان فى قضيتى اقتحام الحدود والتخابر.
ما أبرز الدعاوى التى تم الفصل فيها خلال العام؟
ــ من أبرز الدعاوى الحكم على قيادات الإخوان فى قضايا اقتحام الحدود، والتخابر مع حماس، وأحداث مسجد الاستقامة، وخلية ميكروباص حلوان، وحادث كنيسة مار مينا، وخلية تفجيرات أبراج الضغط العالى، ومحاكمة حسن مالك بالإضرار بالاقتصاد القومى.
كم عدد المتهمين الصادر بحقهم أحكام بالإعدام فى الـ 18 دعوى؟
ــ حصل 10 متهمين على أحكام بالإعدام ولعل أبرزهم الإرهابى إبراهيم إسماعيل فى حادث كنيسة مارمينا، و7 متهمين بخلية ميكروباص حلوان.
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