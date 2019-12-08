شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف أهدافا بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على أهداف في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت عدة مرات موقعا للمقاومة شرق جباليا، دون أن يبلغ عن إصابات. كما قصفت طائرات الاحتلال مرصدا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية إلى وصول فلسطينيين اثنين مصابين بجروح طفيفة نتيجة الغارات الاسرائيلية.

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وأطلقت المقاومة مضادات أرضية صوب طائرات الاحتلال.

وجاء القصف بعد ساعات قليلة على اعلان اسرائيل سقوط صاروخين على المستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال - في بيان نشرته وسائل الإعلام الفلسطينية - أن القصف جاء ردا على إطلاق الصواريخ من غزة.