شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة تقرير مصر أمام المجلس الأممى لحقوق الإنسان بـ"النواب" والان مع تفاصيل الخبر
ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين لجنة حقوق الإنسان ووزارتى الخارجية، وشئون مجلس النواب، فى نقل الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان فى مصر فى مختلف المحافل الدولية.
أما بالنسبة لاجتماع اليوم الأحد، فإأن لجنة حقوق الإنسان تبحث موضوع الشكوى بشأن وجود 27 حالة من المعاقين ذهنيًا من نزلاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية بمنوف للمعاقين ذهنيا – محافظة المنوفية، ممن لا يحملون شهادة ميلاد ولا بطاقة رقم قومى، ويعانون ظروفاً مرضية حرجة ويحتاجون إلى إجراء جراحات عاجلة.
وتنظر اللجنة – حسب جدول أعمالها، بعد غدٍ الثلاثاء، تقرير الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة إلى سجن المنيا بمحافظة المنيا يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر عام 2019، وذلك لتفقد حالة السجناء، وكيفية تقديم الخدمة الصحية لهم، ووسائل رعايتهم والإجراءات التى يتم اتخاذها لإعادة تأهيلهم والوقوف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان بالسجون.
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