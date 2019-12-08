شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون صحة تكشف فوائد شرب المياه.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة 100 مليون صحة ضرورة أن يحرض المواطنون على تناول المياه بصفة مستدامة، وقالت مبادرة 100 مليون صحة: "دايمًا معايا إزازة مياه فى أى مكان.. وخليها بديل للمشروبات الغازية".

وقالت مبادرة 100 مليون صحة: شرب المياه بيساعد الجسم على التخلص من أى سموم وكمان بيقلل من الوزن بشكل كبير، عشان كده حافظ على شرب المياه بمعدل 2 لـ3 لتر فى اليوم وعيش حياتك بصحة وسعادة".

يشار إلى أن مبادرة 100 مليون صحة تقدم التوعية الكاملة للمواطنين بأسلوب الحياة الجيد، كما تقدم خدمات الفحص الطبى الشامل للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية.