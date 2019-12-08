شكرا لقرائتكم خبر عن تسويق السياحة الثقافية بالأقصر: حجوزات الفنادق الثابتة والعائمة تحقق نجاحا مبهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أن الحجوزات بالفنادق الثابتة والفنادق العائمة حققت نتائج مبهرة فى نسب الإشغالات خلال الموسم السياحى الحالى، وتدفق عدد كبير من رحلات السياحة بالأقصر وتوافد السياح فى هذه الفترة يعد الأفضل منذ عام 2010.

وأضاف الخبير السياحى محمد عثمان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تلك النجاحات فى حجوزات الفنادق وتوافد السائحين من مختلف دول العالم بصورة مميزة هذا الموسم، جاء نتيجة حالة الاستقرار الأمنية المميزة والتأمين المكثف للمواقع الأثرية والسياحية، وذلك بجانب النجاح فى تنظيم الاحتفالات العالمية مثل أوبرا عايدة فى الشهر الماضي، بجانب الاكتشافات الفرعونية العالمية التى تمت فى البر الغربى والمشروعات الهامة التى تتم فى مختلف أنحاء الأقصر من تطوير وتجميل للمعابد والكورنيش وغيرها من الميادين والشوارع الرئيسية التى تخدم الأفواج السياحية.

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وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه من أبرز الأسواق التى عادت بكل قوة مؤخراً لمصر هى السياحة الإيطالية، وذلك عقب زيارة السفير الإيطالى مؤخراً وإقامة فعاليات "اليوم الإيطالى بالأقصر 2019"، وذلك بعقد ورشة عمل بين رجال السياحة والآثار المصريين والإيطاليين، لبحث النجاحات التى تمت مؤخراً فى المجالين بالأقصر، وبحث وجهات النظر لتقديم أفضل دعم للقطاعين السياحى والأثرى بالأقصر، من قبل الجانب الإيطالى.

وأوضح محمد عثمان سليمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه تحدث خلال الورشة عن الأقصر ودعم السفارة الإيطالية للأقصر مستقبلاً فى نهاية أكتوبر الماضى، والذى أكد أن الأقصر هى أيقونة الآثار المصرية، وفى تلك الفعاليات تبعث إيطاليا برجالها لإعادة الحياة للسياحة الثقافية بالأقصر، والأقصر تشكر التواجد الإيطالى الرائع لدعم حركة السياحة، مؤكداً أن السياحة الإيطالية بالنسبة للأقصر تمثل براند هاماً جداً، فصناعة السياحة فى مصر تقسمت بين سياحة ثقافية وسياحة ترفيهية مؤخراً، وتضاءل حجم الزيارات لمصر فى الجانب السياحى الثقافى، وقال إنه يتمنى أن يكون عام 2020 هو عام السياحة الإيطالية بالصعيد فى الأقصر وأسوان، حيث إنه بدأ الترتيب لإطلاق بورصة سياحة إيطالية فى 2020، لتكون نواة بدء التواصل بين السياحة الإيطالية والسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، وذلك لمواجهة وحل كافة المشاكل التى تواجه الجذب السياحى للمعابد والمقابر مستقبلاً فى الأقصر، واقترح تكرار ورش العمل لتقديم الإجابات عن الحضارة الفرعونية والسياحة الثقافية بالأقصر لكافة شركات السياحة الإيطالية لتحقيق مزيد من الجذب خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد أعلنت وزارة السياحة، أنه بلغ عدد السياح الوافدين إلى مصر من إيطاليا نحو 422 ألف سائح فى 2018، مقارنة بنحو 255 ألف سائح فى 2017، حيث ارتفعت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من إيطاليا 40% خلال العام الجارى، مقارنة بالعام المنقضى.