لطلاب الثانى الثانوى.. اعرف النهاية الصغرى فى المواد الدراسية قبل امتحان يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج طلاب الصف الثانى الثانوى العام، الحصول على 50% من درجة امتحان يناير المقبل حتى يستطيع الطالب الوصول إلى درجة النجاح فى نهاية العام الدراسى بسهولة، أو الحصول على 10% فى امتحان نهاية العام حتى لا يدخل امتحان الملاحق. ”الخليج 365” يقدم فى 10 معلومات تفاصيل درجات النهاية الكبرى والصغرى فى المواد الأساسية والتى تجرى امتحاناتها من خلال التابلت: 1ـ فى اللغة العربية النهائية الكبرى 50 درجة والصغرى 25 درجة. 2ـ فى اللغة الأجنبية الأولى 40 درجة الصغرى 20 درجة. 3ـ فى مادة اللغة الأجنبية الثانية، 30 درجة كبرى و15 درجة للصغرى. 4ـ فى الرياضيات الجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 درجة و20 درجة النهاية الصغرى. 5ـ فى مادة الفيزياء 30 درجة فى الكبرى و15 نهاية صغرى. Advertisements 6ـ فى الكيمياء 30 درجة فى النهاية الكبرى و15 نهاية صغرى. 7ـ فى مادة الأحياء 30 درجة نهاية كبرى و15 نهاية صغرى. 8ـ فى مادة التطبيقات الرياضية 30 درجة نهاية كبرى و15 درجة نهاية صغرى. 9ـ ويصل إجمالى مجموع الدرجات إلى 280 درجة منها 140 صغرى. 10ـ يحتاج الطالب إلى الحصول على 50% فى كل امتحان خلال الترمين الأول والثانى لكلى ينتقل إلى الصف الثالث الثانوى العام المقبل.

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