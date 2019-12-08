شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: صرف 80 جنيهًا بدل انتقال لموظفي العاصمة الإدارية يوميًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن العاصمة الإدارية الجديدة سوف تفتخر بها مصر على مدار تاريخها، مضيفا أنه سيتم نقل 52 ألفا و300 موظف لها ويتم تدريبهم حاليا.

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وأضاف الوزير، في حواره مع برنامج «على مسروليتي» على فضائية صدى البلد: «عرضت دراسة انتقال العاملين في الحكومة من القاهرة الكبرى إلى العاصمة الإدارية، ونعتمد على 4 وسائل مواصلات رئيسية من 150 محطة داخل القاهرة الكبرى إلى 11 محطة في منطقة الحي الحكومي في العاصمة الإدارية من الساعة 7 إلى 8 صباحا».

وتابع: «هناك بعض الحوافز لمن يسكن في العاصمة الإدارية، فضلا عن مقابل انتقال للموظف قيمته 80 جنيهًا في اليوم أي 2000 جنيه في الشهر».