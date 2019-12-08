صور.. 8 معلومات عن المسرح المكشوف لوزارة الرى بأسوان قبل افتتاحه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الرى، لافتتاح المسرح المكشوف داخل متحف النيل بمدينة أسوان، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز 8 معلومات عن المسرح الجديد: 1. يقع المسرح الجديد داخل متحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان. 2. يأتى إنشاء المسرح فى ظل تحويل متحف النيل إلى مركز تراثى ثقافى تابع لوزارة الرى. 3. يأخذ المسرح الشكل الرومانى المكشوف. 4. يسع لنحو 2500 متفرج. 5. يقع على مساحة 1500 متر مربع. 6. مقرر الانتهاء منه بنهاية الشهر الجارى. Advertisements 7. تم إضافة إضاءة مميزة للمسرح لتضفى عليه الشكل الجمالى القريب من خزان أسوان. 8. تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير 4,6 مليون جنيه.

المسرح المكشوف بمدينة أسوان (3)

المسرح المكشوف بمدينة أسوان (4)

المسرح المكشوف بمدينة أسوان (5)

خزان أسوان

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