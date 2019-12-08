شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أهم علامات نقص فيتامين ب 12.. موجود بالكبد والسردين والتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "Step to Healt"، إن فيتامينB12، أو الكوبالامين، ضروري لجسمك ليعمل بشكل صحيح، اكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول هذا الفيتامين والأطعمة التى تحتويه:

فيتامين ب 12 ضروري لجسمك لأنه يساعد جسمك على أداء العديد من العمليات المهمة، على سبيل المثال، يساعد جسمك على تحويل الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز، حيث يحتاج جسمك إلى الجلوكوز لتحويل الطعام إلى طاقة.



فوائد ب 12

اكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول فيتامين ب 12 والذى يسمى أيضًا الكوبالامين..

فيتامين ب 12 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء، وهو مهم جدًا لتكوين خلايا الدم والتمثيل الغذائي للخلايا، ووظيفة الأعصاب، وإنتاج الحمض النووى أيضا، فإنه يساعد على منع فقر الدم.



فيتامين ب 12

تعرف على أهم المعلومات عن فيتامين ب 12: 1.الجرعة اليومية الموصى بها

يجب أن يحصل الأطفال على ما بين 0.4 و 0.5 ميكروجرام خلال السنة الأولى من حياتهم، و 0.9 ميكروجرام إلى أن يبلغوا الثالثة، الأطفال من سن 3-8 يجب أن يحصلوا على 1.2 ميكروجرام، ومن سن 8-13 يجب أن يأخذوا 1.8 ميكروجرام، كما يجب أن يحصل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عامًا على 2.4 ميكروجرام، ثم تبقى الجرعة كما هي، يجب على النساء الحوامل أو المرضعات الحصول على ما بين 2.6 و 2.8 ملج على التوالي.

2.كيف يمتص جسمك فيتامين ب 12

عن طريق تناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12، يفصلك حمض المعدة عن البروتينات المرتبطة به، يتحد فيتامين ب12 مع بروتين المعدة لامتصاصه في جسمك، ومع ذلك، لا يمكن لبعض الناس إنتاج هذا البروتين في المعدة، مثل أولئك الذين يعانون من فقر الدم، ولديهم عادة مشاكل في امتصاص فيتامين B12.

على الرغم من أنه من النادر حدوث نقص في الكوبالامين "ب12"، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب 12 تظهر عليهم أعراض مثل: شعور مثل دبابيس وإبر في أيديهم وأقدامهم، مشاكل الحركة من الأضرار التي لحقت بالأعصاب الطرفية، بشرة شاحبة، أو صفراء، التعب الشديد، المتعلق بفقر الدم الخبيث، نبضات القلب السريعة، ضيق فى التنفس.



علامات نقص فيتامين ب12

3- فوائد فيتامين ب 12

أولا: يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ثانيا: يساعد على تقليل مخاطر العيوب الخلقية.

ثالثا: يمنع فقر الدم، من خلال المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء بشكل صحيح.

رابعا: يحافظ على صحة العظام ويمنع ترقق العظام، لقد وجدت دراسات مختلفة أن نقص فيتامين ب 12، يمكن أن يرتبط بتقليل كثافة العظام.

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خامسا: فيتامين ب12 يمكن أن يحسن حالتك المزاجية، لقد وجدت الأبحاث أن الكوبالامين يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، في الواقع، كما يمكن أن يكون دواء إضافيا لتحسين الذاكرة.

سادسا: يعزز نمو الشعر والأظافر، بالإضافة إلى تعزيز صحة الجلد، لأنه يعمل على إنتاج الخلايا.



كل ما تريد ان تعلمه عن فيتامين ب12

B12

4.الأطعمة الغنية بفيتامين

يوجد هذا الفيتامين في الكثير من الأطعمة المختلفة، إنها منتجات حيوانية بشكل أساسي، لذلك قد يعاني الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا نباتيا من نقص فيتامين ب 12.

بعض الأطعمة الرئيسية التى تحتوى على هذا الفيتامين هى: - الكبد والكلاوى

وهما من أعلى الاطعمة المحتوية كمية من B12، فى الواقع، يحتوى كبد الخروف على 990% من الجرعة اليومية لكل 100جرام.

-المحار

لا تحتوى فقط على الكثير من B12، ولكنها تحتوى أيضا على مضادات الأكسدة والبروتينات.

-السردين

لكل 150 جراما من السردين تحتوى على جرعتين من الجرعات اليومية لفيتامين 12 B

-الحبوب المدعمة

اختر الحبوب المدعمة بفيتامين ب 12، لذلك، تحقق من الملصق قبل الشراء.

- سمك التونة

100جرام من سمك التونة يوفر 160 % من الجرعة اليومية اللازمة.

-السلمون

180 جراما من السلمون تحتوى على 80 %من القيمة اليومية.

إذا واجهت أيًا من أعراض النقص الذى ذكرناه، فلا تتردد فى التحدث إلى طبيبك، تذكر أنه لا يوجد أحد أفضل من أخصائى لمساعدتك فى اتباع نظام غذائى مناسب ومتوازن.