شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى أمام البرلمان: الدولة تصرف 7 مليارات جنيه لرفع كفاءة الطرق والان مع تفاصيل الخبر
وأشار التقرير، إلى أن هذا المبلغ يشمل أيضًا تنفيذ 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين، وأكد تقرير الحكومة، أن الدولة خلال هذه الفترة صرفت أيضاً، مبلغ 125 مليون جنيه للبدء فى تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المجازر الحكومية بالمحافظات، كما تم نهو مستندات الطرح للأسبقية الأولى و45 مجزرًا بتكلفة 545 مليون جنيه وجارى الإسناد.
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