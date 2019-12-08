شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى المترو بيتحاسب على استهلاك الكهرباء؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إزاى المترو بيتحاسب على استهلاك الكهرباء؟.. يقدم الخليج 365 فى 12 معلومة إجابات على هذا السؤال وكل ما تريد معرفته عن كيفية حساب استهلاك المترو من الكهرباء أو محاسبته ماليًا عن هذا الاستهلاك من قبل وزارة الكهرباء.

1ـ يغذى خطوط المترو الثلاثة 4 محطات كهرباء.

2ـ توجد محطتان كهرباء تغذيان الخط الأول أحدهما فى رمسيس والأخرى فى طرة البلد.

3ـ توجد محطتان كهرباء تغذيان كلا من الخطين الثانى والثالث حيث تتواجد محطة الخط الثانى فى رمسيس ومحطة الخط الثالث فى العباسية.

4ـ محطات الكهرباء الـ4 مسئولة عن تغذية قطارات الخطوط الثلاثة بالكهرباء خلال مسيرها سواء من خلال الشبكات العلوية بالخط الأول أو الأرضية بالخطين الثانى والثالث.

5ـ يوجد مولدات كهرباء احتياطية متواجدة بطول الخطوط الثلاثة لكن يقتصر دورها على إضاءة المحطات وسحب القطارات المتوقفة داخل النفق إلى أقرب محطة قادمة فى حالة انقطاع التيار الكهرباء القادم من شركة الكهرباء إلى المترو عبر محطات التغذية الـ4.

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6ـ توجد عدادات كهرباء فى محطات التغذية بالكهرباء الـ4 تقوم بحساب كل الداخل من الكهرباء إلى المترو والكميات المستهلكة.

7ـ يتم محاسبة شركة المترو على استهلاكها من الكهرباء وفقا لأسعار خاصة بمرفق المترو محددة من قبل وزارة الكهرباء وفقا لنظام محاسبة المرافق العامة بالدولة.

8ـ أسعار استهلاك المترو للكهرباء تتراوح أسعارها بين 100 و105 قرشا.

9ـ يتم محاسبة المترو عن كل كيلو وات استهلاك فى الساعة بـ100 قرشا للجهد الفائق كما هو مستخدم فى الخطين الثانى والثالث للمترو و105 قروش للجهد العالى كما هو الحال فى الخط الأول لمترو الأنفاق.

10ـ حجم استهلاك خطوط المترو من الكهرباء شهريا تتراوح قيمته بين 5 إلى 7 ملايين جنيه.

11ـ يتم دفع قيمة استهلاك المترو للكهرباء شهريا بموجب فواتير استهلاك لشركات الكهرباء التابع لها محطات الكهرباء الـ4 المتواجدة فى خطوط المترو.

12ـ شركة المترو ملزمة بدفع فواتير استهلاك الكهرباء شهريا كباقى قطاعات ومرافق الدولة والجهات التى يتم محاسبتها وفق سعر خاص مثل شركات المياه والصرف الصحى ومحطات الرى.