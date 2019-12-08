شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالبرلمان عن منتدى شباب العالم: وسيلة مهمة لتوصيل أفكار الشباب للمسئولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إقامة منتدى شباب العالم كل عام يشير إلى مدى اهتمامه بالشباب والاستماع لآرائهم وانتقاداتهم تجاه السياسة العامة للدولة، لافتة إلى أن منتدى شباب العالم يعد فرصة مهمة للشباب المصرى للتعرف على ثقافات دول العالم الأخرى، وتبادل الخبرات مع باقى الشباب من جميع الجنسيات.



وقالت النائبة دينا عبد العزيز، لـ"الخليج 365"، إن هذا المنتدى فرصة مهمة من أجل التعرف على تجارب الشباب الأخرى على مستوى العالم، وتعريف شباب العالم بالحضارة المصرية، يشير إلى اهتمام القيادة السياسية بالتواصل مع الشباب والاستماع لمقترحاتهم وتصوراتهم بشأن القضايا الهامة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية هذا المنتدى تنبع من حضور شباب من مختلف القارات سواء أوروبا أو آسيا أو أمريكا، كما أنه يحضره مسئوليون ليس من مصر فقط ولكن أيضا من مختلف دول العالم، وهو ما يتيح فرصة أن يتعرف الشباب على طرق اتخاذ القرارات.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن التواصل دائما يكون نتيجته إيجابية، حيث إن التواصل مع المسئولين فى حد ذاته يكون هدفا لشباب كثيرين فى مرحلة عمرية معينة، والمؤتمر وسيلة مهمة لتوصيل أفكار الشباب للمسئولين .