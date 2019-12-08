شكرا لقرائتكم خبر عن «هل الرئيس السيسي أهلاوي أو زملكاوي؟».. شوقي غريب يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال برنامجه «الحكاية» على إم بي سي مصر، وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا لشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائلا له: «ماحستش الرئيس عبدالفتاح السيسي أهلاوي ولا زملكاوي؟».

وقال غريب: «انت داخل في مكان، الرهبة مخلينا مركزين في كل حاجة.. لما تيجي تفكر في مقابلة الرئيس وحتة أهلاوي أو زملكوي محدش فينا يقدر يتكلم، لأنه بيخصنا كلنا بالكلام عن مصر»، وهنا تدخل عمرو أديب قائلا: «الكلام أكيد كان عن مصر.. والرئيس حملكم مسؤولية كبيرة وقال لكم ان الحلم مهم».