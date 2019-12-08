شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: اكتشفنا غاز أثناء حفر أنفاق بورسعيد والرئيس وعدني بترقيتي لـ«فريق» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم اكتشاف غاز طبيعي خلال عمليات حفر أنفاق بورسعيد، مضيفًا خلال حواره في برنامج «على مسؤوليتي»، على شاشة «صدى البلد»: «لما جينا نحفر لقينا غاز، رغم إننا عملنا مجسات ومكانش فيه غاز».

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وتابع: «اتصلت فورا بالرئيس عبدالفتاح السيسي وأبلغته بالأمر، فقال لي لو طلع فيه حقل غاز فعلا سيتم ترقيتك لرتبة فريق».

وأضاف: «الألمان والإيطاليين اللي كانوا معانا، قالوا خطر جدا انك تشغل المكنة في المكان ده، عشان ممكن ممكن تولع بأي شرارة، احنا حفرنا تحت سطح الأرض بـ70 متر، بس الغاز طلع على عمق 150 مترا، واللي ظهر في الأول جيوب غاز محصورة في الأرض، عملنا تصميمات وعملنا حاجة مباشرة، إن أول ما المكنة الحفر تحس بالغاز توقف لوحدها، كنا على أعصابنا».