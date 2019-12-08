شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد طلاب تونس: الإخوان يحولون الجامعات لمنابر لنشر الفكر الداعشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشاب رياض جراد، الأمين العام لاتحاد طلبة تونس، عن سعى حركة النهضة – إخوان تونس- تحويل المؤسسات التعليمية وعلى رأسها الجامعات بتونس لمنابر للفكر الداعشى، قائلاً: "الإخوان يحولون الجامعات لمنابر لنشر الفكر الداعشى".

وأشار "جراد"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن إخوان تونس ينصبون خيما بالجامعات تنشر أفكارا متطرفة، مضيفًا: "خيم دعوية بكلية العلوم وشعارات من قبيل "لا للتبرج... لا للتعرى" على أسوار كلية الآداب، وهذه حالة داعشية من قبل نفس المجموعات التى لم تتخلص بعد من عقدها الدفينة تجاه المرأة التونسية".

وأضاف: "نفس المجموعات التى قامت بإنزال العلم المفدى والتى استقلبت محمد العريفى وأمثاله ونظمت محاضرات التكفيرية وحلقات الشحن الإيديولوجى داخل أسوار الجامعة والتى مهدت طبعا لتسفير المئات من الشباب الطلابى إلى بؤر التوتر كلها تابعة لإخوان تونس".

وتابع: "كنا قد حذرنا فى الاتحاد العام لطلبة تونس من سعى ورغبة حركة النهضة الصاعدة من جديد لسدة الحكم فى استعادة مناخات ما بعد 2011 والتى انتعش فيها التطرف والإرهاب وضرب الحريات، مؤكدًا أن تونس فى خطر، وأنهم سيواصلون النضال ضدهم ومحاصرتهم فى الجامعات من خلال التظاهرات ونشر الفكر الوطنى المستنير".

فعاليات الإخوان داخل أسوار الجامعة بتونس

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فعاليات الإخوان داخل أسوار الجامعة بتونس

فعاليات الإخوان داخل أسوار الجامعة بتونس