شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية التحويل من مدينة لأخرى فى مشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تفاصيل وطرق التحويل من مدينة لأخرى فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وذلك فى عدد من الإعلانات أبرزها الثامن والتاسع، لافتة إلى أنه بالنسبة للحاجزين ببرنامج الإسكان الاجتماعى بالإعلان الثامن كراسة شروط "حمراء / زرقاء"، يمكن التحويل للحاجزين بمناطق (الدلنجات – أبوالمطامير – أبوحمص – كفر الداور – مدينة النوبارية الجديدة – دمنهور – إدكو) إلى مناطق( الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون - برج العرب الجديدة)، بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، والحاجزين بمنطقتى ( أبوعطوة - جلبانة) إلى مناطق(القنطرة شرق – فايد - القصاصين)، بمحافظة الإسماعيلية، والحاجزين بمناطق ( طلخا – أجا – المطرية – الجمالية – السنبلاوين – الكردى) إلى مناطق (بنى عبيد – نبروه – المنزلة - بلقاس)، بمحافظة الدقهلية.

وأضافت عبد الحميد، أن الحاجزين بمناطق (بركة السبع – الباجور - الشهداء) يمكنهم التحويل إلى مناطق( مدينة السادات – مركز السادات – أشمون – تلا – قويسنا – منوف)، بمحافظة المنوفية، والحاجزين بمناطق ( برج البرلس – بلطيم – سيدى سالم – بيلا - دسوق) إلى مناطق (قلين – مطوبس – الحامول – الرياض – فوة – الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون)، بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، والحاجزين بمنطقتى (بهتيم – حى شبرا الخيمة) إلى منطقتى (الخانكة - العبور)، بمحافظة القليوبية، والحاجزين بمنطقة (طهطا) إلى منطقتى (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة)، بمحافظة سوهاج، والحاجزين بمناطق (فاقوس – مشتول السوق – كفر صقر – مركز الزقازيق - بلبيس) إلى مناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر – العاشر من مضان)، بمحافظة الشرقية.

وأوضحت: من المتاح تحويل الحاجزين بمنطقة (حلوان) إلى ( مدينة 15 مايو)، بمحافظة القاهرة، والحاجزين بمنطقة ( قطور) إلى مناطق (بسيون – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى – زفتى)، بمحافظة الغربية، والحاجزين بمنطقتى ( ملوى - مغاغة) إلى مناطق ( سمالوط – مطاى – المنيا الجديدة)، بمحافظة المنيا، والحاجزين بمنطقة الخارجة إلى مناطق ( بلاط – الفرافرة – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البدارى – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتى الوادى الجديد وأسيوط، والحاجزين بمنطقة (مرغم قبلى " العامرية أول") إلى مدينة برج العرب الجديدة، بمحافظة الإسكندرية، والحاجزين بمناطق ( مركز الواحات البحرية – مركز الصف – منشية البكارى – حى الوراق – مركز أبوالنمرس – مركز كرداسة) إلى مدينة 6 أكتوبر، بمحافظة الجيزة، والحاجزين بمنطقة (مركز مرسى مطروح) إلى مناطق ( مركز مرسى مطروح "غرفتين وصالة" – سيدى عبدالرحمن – سيوة – الحمام – العلمين)، بمحافظة مطروح، والحاجزين بمنطقتى ( أهناسيا - ناصر) إلى مناطق ( بنى سويف الجديدة – الواسطى - الفشن)، بمحافظة بنى سويف، والحاجزين بمنطقتى (مركز الفيوم – يوسف الصديق) إلى مناطق ( طامية – هوارة المقطع – سنورس – دمشقين - شدموه)، بمحافظة الفيوم.

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وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه بالنسبة للإعلان التاسع، متاح تحويل الحاجزين بمنطقة (برج البرلس) إلى مناطق (قلين – الحامول – مطوبس – فوة – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون)، بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، والحاجزين بمنطقة ( فاقوس) إلى مناطق (القرين – أبوكبير – العاشر من رمضان – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومنطقة (كفر الدوار) إلى مناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون – برج العرب)، بمحافظتى البحيرة والإسكندرية.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه بالنسبة للحاجزين ببرنامج الإسكان الاجتماعى(الإسكان القومي)، فيمكنهم التحويل من مناطق (أبوالمطامير - أبوحمص) إلى مناطق (مركز بدر – وادى النطرون – الرحمانية - برج العرب) بمحافظتى البحيرة والإسكندرية، والحاجزين بمنطقة (أبوعطوة) إلى مناطق (فايد – القصاصين – القنطرة شرق) بمحافظة الإسماعيلية، والحاجزين بمنطقة (أجا) إلى منطقتى (المنزلة - بلقاس)، بمحافظة الدقهلية، والحاجزين بمنطقة (الخارجة) إلى مناطق (بلاط – مدينة أسيوط الجديدة – أبوتيج – الغنايم – منقباد – ديروط – منفلوط – أبنوب – ساحل سليم – البدارى – صدفا – الفتح – مركز أسيوط)، بمحافظتى الوادى الجديد وأسيوط، والحاجزين بمنطقة (الشهداء) إلى مناطق( أشمون – منوف – مدينة السادات – مركز السادات - قويسنا)، بمحافظة المنوفية، والحاجزين بمنطقتى (دراو - الصداقة) إلى مدينة أسوان الجديدة، بمحافظة أسوان، والحاجزين بمناطق(برج البرلس – بلطيم – بيلا – دسوق – سيدى سالم) إلى مناطق( مطوبس – فوة – قلين – الحامول – الرياض – الرحمانية – مركز بدر – وادى النطرون)، بمحافظتى كفرالشيخ والبحيرة، والحاجزين بمنطقة (حى شبرا الخيمة) إلى منطقة(الخانكة)، بمحافظة القليوبية، والحاجزين بمنطقة (طنطا) إلى مناطق(بسيون – زفتى – سمنود – كفر الزيات – المحلة الكبرى)، بمحافظة الغربية، والحاجزين بمنطقتى (فاقوس – مركز الزقازيق) إلى مناطق (العاشر من رمضان – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، والحاجزين بمنطقة (ملوي) إلى مدينة المنيا الجديدة، بمحافظة المنيا، والحاجزين بمنطقة( ناصر) إلى مناطق(بنى سويف الجديدة – الفشن - الواسطى)، بمحافظة بنى سويف، مشيرة إلى أنه بالنسبة للحاجزين بإعلان النقابات " محدودى الدخل" فيمكن تحويل الحاجزين بمنطقة (مركز مرسى مطروح)، إلى مناطق (مركز مرسى مطروح"غرفتين وصالة" – سيدى عبدالرحمن – سيوة – الحمام - العلمين)، بمحافظة مطروح.

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