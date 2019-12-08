شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب تجعل ماء جوز الهند مفيدًا لمرضى السكر.. يخفض الوزن ويمنع الجلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ماء جوز الهند يعتبر أكثر مشروب مشبع، حيث يحتوى على العديد من المواد المغذية الطبيعية، أفضل شىء فى ماء جوز الهند، هو أنه يساعد فى تحقيق التوازن فى طاقة الجسم، والتى تضيع أثناء ممارسة الرياضة، أو غيرها من الأنشطة البدنية.

يعتبر ماء جوز الهند، مشروب شائع بين الناس التى تدعم صحتها، وهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل فيتامين C، وفيتامينB1 ، والبوتاسيوم، والصوديوم، والنحاس، والمنجنيز، والسيلينيوم، والفوسفور.

ماء جوز الهند له فوائد صحية لا حصر لها، هل تعرف لماذا يعتبر من بين أكثر المشروبات أمانًا لمرضى السكر؟

قال موقع"boldsky"، إن ماء جوز الهند مفيد جدًا فى ضبط مرض السكرى، حيث تم إجراء اختبار على الفئران المصابة بالسكرى لمعرفة تأثير ماء جوز الهند على تجلط الدم، وقد وجد أن ماء جوز الهند يحتوى على مادة L - أرجينين (وهو حمض أمينى يستخدم لعلاج جلطات الدم وزيادة تدفق الدم)، والذى يعمل على تقليل تركيز الجلوكوز فى الفئران، ويظهر أيضًا نشاطا مضادا للتجلط، ومع ذلك ينصح بعدم شرب ماء جوز الهند أكثر من 250 مل فى اليوم (8 أوقية)، لأنه قد يرفع مستوى الجلوكوز فى الجسم، ويسبب آثارًا ضارة، إذا كنت تتناول ماء جوز الهند كل يوم، تذكر أن تختار جوز الهند الأخضر الطرى للحصول على الماء، وتجنب تناول اللب الأبيض لأنه يحتوى على المزيد من الدهون والسكر.

وأضاف الموقع، ماء جوز الهند معقم وطبيعي حلو، أنه يحتوى على أملاح مهمة، مثل البوتاسيوم والصوديوم التى يطلبهما الجسم للحفاظ على ضغط الدم.



ماء جوز الهند

هناك العديد من الفوائد الأخرى التى تجعله أفضل لشخص مصاب بالسكرى على النحو التالى:

Advertisements

أولا: يحتوى على الألياف

100 جرام من ماء جوز الهند يحتوى على 1.1 جرام من الألياف الغذائية، تساعد الألياف على ضبط مستوى الجلوكوز فى الجسم، وبالتالى، نظرًا لوجود نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات فى ماء جوز الهند، يوصى به لمرضى السكر.

ثانيا: يحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن

يحتوى ماء جوز الهند على 24 ملج من الكالسيوم، و25 ملج من الماغنيسيوم، و0.29 ملج من الحديد، و2.4 ملج من فيتامين C و3 ملج من الفولات، إلى جانب 250 ملج من البوتاسيوم، و105 ملج من الصوديوم، وهما الأملاح المهمة التى تتطلبها الجسم.



فوائد ماء جوز الهند

وأوضحت الصحيفة، أن هذه العناصر الغذائية الحيوية تمنع تقلبات السكر فى الدم فى الجسم، وبالتالي الحفاظ على مرض السكرى.

ثالثا: يساعد في التخلص من الوزن

الوزن مهم كثيرًا لدى مرضى السكري، ماء جوز الهند لديه ميزة كبيرة لمنع الجوع، مع الحفاظ على العناصر الغذائية الأساسية بسبب الألياف الموجودة فيه أيضًا.

رابعا: يحتوى على مضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية

يحتوى ماء جوز الهند المعقم على الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الجسم، ومنع زيادة الوزن الزائد فى الجسم.



فوائد ماء جوز الهند

خامسا: يساعد على ضبط مؤشر نسبة السكر فى الدم

يحتوى ماء جوز الهند على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضة، والذى يمنع الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم في الجسم أيضا، فإنه يساعد على منع مقاومة الإنسولين، ومرض السكري من النوع 2.

سادسا: يحسن الدورة الدموية

ماء جوز الهند يوفر راحة كبيرة لمرضى السكر من خلال تخفيف أعراضهم، يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وعلاج الأعراض الرئيسية لمرض السكرى، حيث يقلل من مضاعفات المرض، وعدم وضوح الرؤية التي تحدث بشكل رئيسي بسبب ضعف الدورة الدموية.