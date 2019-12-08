"التعليم" تكشف تفاصيل طباعة كتب الترم الثانى وموعد وصولها المدارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى طباعة كتب الترم الثانى لطلاب المدارس، الخليج 365 يقدم فى 7 معلومات تفاصيل رحلة طباعة الكتب وتجهيزها للطلاب قبل انطلاق الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى. 1- مراجعة كتب الترم الثانى من قبل مستشارى المواد الدراسية ومركز المناهج والوسائل التعليمية ومنحها أمر طبع. 2- إسناد جميع المقررات الدراسية للمطابع من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 3- انتهاء طباعة بعض الكتب ووصلها إلى مخازن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. Advertisements 4- تسليم الكتب للمديريات بشكل متواصل ووضعها فى مخازن المدارس لتسليمها للطلاب فى الموعد المحدد. 5- توفير 22 مليون جنيه بعد تقليل تكلفة الطباعة نتيجة انخفاض سعر الدولار. 6- كتب الترم الثانى محدودة أى لا يتم طباعة الكتب لجميع الطلاب مثل طلاب الثانوية العامة لأنها سنة دراسية دون ترم يتسلم الطالب الكتب بداية العام الدراسى فقط. 7- المدارس تسلمها للطلاب دون النظر لسداد المصروفات الدراسية من عدمه.

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