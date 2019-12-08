تعرف على مميزات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة × 6 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة كونها نظام تكافلى يضمن العلاج للجميع بدون تمييز بين غنى أو فقير، كما أنها لا تضع حدا أقصى للعلاج من الأمراض المختلفة. ”الخليج 365” يوضح مميزات نظام التأمين الصحى الشامل الجديد: ”الخليج 365” يوضح مميزات نظام التأمين الصحى الشامل الجديد: 1- قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحى الشامل. 2- فصل تمويل الخدمة عن تقديمها والرقابة عليها. Advertisements 3- نظام إلزامى على جميع المواطنين. 4- وحدة التغطية هى الأسرة. 5- حرية المؤمن عليه فى الاختيار بين مقدمى الخدمة الطبية. 6- تحديد نظام رقابى لضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة.

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