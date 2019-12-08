أخبار × 24 ساعة.. إنشاء 5 آلاف منفذ لمشروع جمعيتى لبيع السلع بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزير الأوقاف: لابد أن يكون المتحدث فى الشأن العام "متخصصا" وزير التموين: إنشاء 5 آلاف منفذ لمشروع جمعيتى لبيع السلع بالمحافظات حتى الآن وزير الأوقاف: لم تسقط دولة عبر التاريخ إلا بخيانة وعمالة بعض أبنائها التعليم تبدأ اختبارات المتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة لمعلمى علوم ورياضيات التعليم: هدف امتحانات يناير للصف الثانى الثانوى قياس فهم ومهارة الطالب التموين تواصل تلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات حتى 15 ديسمبر صور.. وزير النقل يشهد انطلاق أولى رحلات الخط الملاحى شرم الشيخ - الغردقة التضامن: إعلان أسعار حج الجمعيات يناير المقبل وتلقى طلبات التأشيرات فبراير كامل الوزير: نقل مليون راكب يوميًا على قطارات السكة الحديد يونيو 2020 وزير التنمية المحلية يفتتح ورشة عمل المحافظين الجدد وزير التنمية المحلية للمحافظين الجدد: "انفتحوا على المواطنين وحلوا مشاكلهم" Advertisements الهجرة تبحث توقيع عقود لتصدير منتجات مدينة الجلالة والروبيكى لأمريكا القوى العاملة: 7 مصريين يحصلون على 7.5 مليون جنيه مستحقات عمل بالسعودية الرى: الإنتهاء من إنشاء محطات طلبمات رفع باستثمارات 1.3 مليار جنيه مرصد الأزهر: خطر "العائدين من داعش" و"الذئاب المنفردة" خطرا يستلزم تكاتف الدول وزير التعليم العالى يستعرض حصاد التعاون مع الدول الإفريقية خلال عام 2019 البيئة: تركيب محطة لرصد مستويات الضوضاء بمستشفى قناة السويس بالإسماعيلية الرى: 107 ملايين جنيه مستحقات مقابل الانتفاع بنهر النيل وفرعيه الرى: تنفيذ أعمال بتكلفة 150 مليون جنيه فى السد العالى وخزان أسوان الرى: تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل فى أسيوط وسوهاج الصحة العالمية: تطعيم الحصبة أنقذ أرواح 23 مليون شخص على مدى 18 عاما البيئة: منظومة المخلفات الجديدة مشروع قومى يستلزم التعاون بين الوزارات الأوقاف تنتج مواد فيلمية للتوعية بقضايا الشأن العام ومخاطر الترويج المغلوط

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