وزيرة التضامن تشهد الحفل السنوي لجمعية أصدقاء "أحمد بهاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوي لجمعية أصدقاء "أحمد بهاء الدين" الذي أقيم مساء السبت، وأحيته مطربة الأوبرا فاطمة سعيد، بحضور عدد كبير من رموز العمل الأهلي والإعلامي وكبار المفكرين والمثقفين.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي استعرض أهم ما أنجزته الجمعية في 2019 في محافظة أسيوط، مشيدًا بتعاون وزارة التضامن الاجتماعي في دعم أنشطة الجمعية.

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وقالت الوزيرة غادة والي في كلمتها: "أتوجه بالشكر لكل العاملين بجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين وأعضاء مجلس الإدارة على جهدهم وإصرارهم على العمل في صعيد مصر، وتمسكهم بتقديم عمل تنموي ثقافي، فهذه الجمعية تعد أحد أنشط الجمعيات في أسيوط التي أشهر بها 1432 جمعية، والتي تعد من أفقر محافظات مصر، فمن بين أفقر ألف قرية في مصر، يوجد 207 في أسيوط وحدها، وهذا ما دفع الوزارة لتوجيه الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة إلى أسيوط وغيرها من محافظات الصعيد".

وأضافت والي أن الدولة بدأت هذا العام تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكانت أسيوط لها حظ وافر في خطط التنمية التي تنفذها المبادرة، وخصص لها أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، للبنية الأساسية والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الأنشطة التنموية، فضلًا عن تخصيص 700 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لمشروعات كثيفة العمالة في أسيوط، وهو ما يعني أن اهتمام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بأسيوط يتطابق ويتكامل مع اتجاه الدولة في تكثيف الخدمات في واحدة من أكثر المحافظات فقرًا.

كما دعت والي مجلس أمناء الجمعية للتعاون مع الوزارة في ملف الصحة الإنجابية وتنفيذ برامج مشروع "2 كفاية".