أخبار مصر | وزيرة التضامن تشارك في الحفل السنوى لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تشارك في الحفل السنوى لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضرت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الحفل السنوى لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الذي أقيم مساء اليوم، وأحيته مطربة الأوبرا فاطمة سعيد، وحضره عدد كبير من رموز العمل الأهلي والإعلامي وكبار المفكرين والمثقفين من تلاميذ المفكر الكبير أحمد بهاء الدين.

وبدأ الحفل بكلمة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي استعرض أهم ما أنجزته الجمعية في 2019 بمحافظة أسيوط، كما أشاد بتعاون وزارة التضامن الاجتماعي في دعم أنشطة الجمعية.

وقالت غادة والي في كلمتها "أتوجه بالشكر لكل العاملين بجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين وأعضاء مجلس الإدارة علي جهدهم وإصرارهم علي العمل في صعيد مصر وتمسكهم بتقديم عمل تنموى ثقافي، فهذه الجمعية تعد أحد أنشط الجمعيات في أسيوط التي أشهر بها ١٤٣٢ جمعية والتي تعد من أفقر محافظات مصر، فمن بين أفقر ألف قرية في مصر ٢٠٧ قرية في أسيوط وهذا ما دفع الوزارة لتوجيه الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة إلى أسيوط وغيرها من محافظات الصعيد.

وتابعت: كما أن الدولة بدأت هذا العام تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكانت أسيوط لها حظ وافر في خطط التنمية التي تنفذها المبادرة وخصص لها أكثر من مليار ونصف المليار للبنية الأساسية والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الأنشطة التنموية.

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فضلا عن تخصيص 700 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لمشروعات كثيفة العمالة في أسيوط، وهو ما يعني أن اهتمام جمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين بأسيوط يتطابق ويتكامل مع اتجاه الدولة في تكثيف الخدمات في واحدة من أكثر المحافظات فقرا.

ودعت والي مجلس أمناء الجمعية للتعاون مع الوزارة في ملف الصحة الإنجابية وتنفيذ برامج مشروع ٢ كفاية.

وفي ختام كلمتها أشادت وزيرة التضامن بالمطربة فاطمة سعيد باعتبارها موهبة مصرية نادرة في مجال الغناء الأوبرالي.