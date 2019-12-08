شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية من «طرق الأبواب» ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، السبت، المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب ضمن فعاليات حملة الـ 16 يومً، لمناهضة العنف ضد المرأة بقرى ومراكز بني سويف، والتى أطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار «احميها من الختان»، والتي بدأت منذ 25 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 9 ديسمبر الشهر الجاري.

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وقالت نيرمين محمود مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، في تصريحات صحفية، إن الحملة شملت عددا من القرى بمراكز المحافظة، واستهدفت في اليوم الأول ٣١ الف و٢٦٧ مواطن من الرجال والسيدات والأطفال، بقرى: العواونه، قلها، ميانه، ومدينة أهناسيا، وجزيرة المساعدة، وإطواب، ومدينة الواسطى، وقرى أبوسليم، وابشنا في مركز بني سويف.

شارك في الحملة عدد من العضوات والعاملين بفرع المجلس القومي، ومنسق ختان الإناث بالمجلس القومي للطفولة والامومة، وتم التعريف ونشر الرسائل الخاصة بالقضاء على ظاهرة ختان الإناث، وخلق رفض مجتمعى للثقافات الموروثة والمتعلقة بربطها بالدين، بالإضافة إلى التعريف والتوعية بالمخاطر الصحية والنفسية لها المترتبة على تلك العادات والممارسات الضارة، وتجريم هذه العملية في القانون المصري وتغليظ العقوبة على فاعلها وعلى الآمر بفعلها سواء كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة، وتوضيح رأي الدين في الختان وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة، وأنه ليس من العبادات، علاوة على توضيح الرأي الطبي والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، والعمل على دمج مؤسسات الدولة المعنية والقائمين عليها في الحراك المجتمعى الرافض للختان وتنسيق الجهود فيما بينها.

يُذكر أن حملة طرق الابواب «احميها من الختان» يتم تنفيذها على مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى من 25 إلى 27 نوفمبر الماضي والمرحلة الثانية من 7 إلى 9 ديسمبر الحالي، وتتضمن رسائل الحملة توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة تؤذي الفتاة وأنه ليس من العبادات، وتوضيح رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة، كذلك الأثار النفسية والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.