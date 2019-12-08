شكرا لقرائتكم خبر عن «الأبنية التعليمية» تعاين 2100 متر لإنشاء مدرسة جديدة في «محطة 4 النصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة فنية وهندسية من هيئة الأبنية التعليمية في الإسكندرية وحي العامرية ثان، السبت، معاينة ميدانية على الطبيعة لمسطح مساحته 2100 متر مربع بمنطقة محطة ٤ النصر غرب الإسكندرية، تمهيداً لإنشاء مدرسة جديدة عليها لخدمة أهالي المنطقة والمناطق المجاورة .

وجرت المعاينة الرسمية من هيئة الابنية بناءاً على طلب احاطة مقدم من الدكتور أحمد خليل خيرالله والشيخ أحمد الشريف عضوا مجلس النواب عن دائرة العامرية وبرج العرب إلى وزير الري والموارد المائية ومذكرة رسمية إلى محافظ الإسكندرية بشأن تخصيص قطعة أرض مساحتها ٢١٠٠ متر مربع بغرض إنشاء مدرسة عليها لخدمة أهالي المنطقة.

وقال «الشريف» في تصريحات صحفية، إنه رافق لجنة فنية مشكلة من محافظ الإسكندرية لمعاينة الأرض مكونة من المهندس عماد عباس رئيس قطاع برج العرب بهيئة الأبنية التعليمية والمهندسة إيمان حجاج مدير إدارة المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية والشحات هريدي رئيس قطاع مريوط بحي العامرية ثان والمهندس عابد سعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء، مشيرًا إلى أن اللجنة ارتأت أن الأرض مطابقة للمواصفات والمعايير الخاصة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.