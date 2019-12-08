شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: بكيت بسبب أنفاق قناة السويس.. والسيسي قال لي «وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه بكى في اليوم الأول لبدء أعمال الحفر بمشروع أنفاق قناة السويس الجديدة، بعد تعرض ماكينات الحفر للعطل.
أضاف، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أنه توقع سيلًا من الانتقادات لتعطل أعمال الحفر منذ اليوم الأول.
تابع: «أعمال حفر قناة السويس بدأت يوم 6 أغسطس 2018 وفي فجر 7 أغسطس بكيت لتوقف أعمال الحفر، واتصل بي الرئيس السيسي بعد صلاة الفجر».
مضى قائلًا: «أبلغت الرئيس حينها أنني أشعر بالحزن الشديد مع توقف أعمال الحفر في اليوم الأول، فقال لي: (وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا)».
كانت هذه تفاصيل خبر «الوزير»: بكيت بسبب أنفاق قناة السويس.. والسيسي قال لي «وحياة دموعك يا كامل ربنا هيوفقنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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