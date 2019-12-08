شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص 1.5 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة بدأت هذا العام تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وان محافظة أسيوط كان لها حظ وافر في خطط التنمية التي تنفذها المبادرة حيث تم تخصيص أكثر من 1.5 مليار جنيه للبنية الأساسية والوحدات الصحية ومراكز الشباب وغيرها من الأنشطة التنموية، فضلا عن تخصيص 700 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي لمشروعات كثيفة العمالة في أسيوط.

جاء ذلك خلال حضور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي الحفل السنوى لجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين الذي اقيم مساء اليوم وأحيته مطربة الأوبرا فاطمة سعيد وحضره عدد كبير من رموز العمل الأهلي والإعلامي وكبار المفكرين والمثقفين من تلاميذ المفكر الكبير أحمد بهاء الدين.

كما دعت "غادة والى" مجلس أمناء الجمعية للتعاون مع الوزارة في ملف الصحة الانجابية وتنفيذ برامج مشروع 2 كفاية.

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وقالت غادة والي في كلمتها: "أتوجه بالشكر لكل العاملين بجمعية أصدقاء أحمد بهاء الدين وأعضاء مجلس الإدارة علي جهدهم وإصرارهم علي العمل في صعيد مصر وتمسكهم بتقديم عمل تنموى ثقافي ،فهذه الجمعية تعد أحد أنشط الجمعيات في أسيوط التي أشهر بها١٤٣٢ جمعية و التي تعد من افغقر محافظات مصر، فمن بين أفقر ألف قرية في مصر 207 قرية في أسيوط وهذا ما دفع الوزارة لتوجيه الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة إلى أسيوط وغيرها من محافظات الصعيد".

وفي ختام كلمتها أشادت وزيرة التضامن بالمطربة فاطمة سعيد باعتبارها موهبة مصرية نادرة في مجال الغناء الأوبرالي.