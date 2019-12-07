شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق في القاهرة لمدة 16 ساعة الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه وضعفها في عدة مناطق، الأحد، لقيامها بعمل لحامات على خط المياه بجوار كوبري إمبابة ضمن مشروع ممشى «أهل مصر».

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وذكر بيان للشركة، مساء السبت، أن أعمال الإصلاحات سيترتب عليها قطع المياه عن فنادق «فيرمونت- أركاديا- الديار القطرية» وعن مناطق شارع بولاق الجديد ومساكن زينهم، وضعفها في الدرب الأحمر والسيدة زينب.

وأوضح البيان أن القطع سيبدأ اعتبارًا من الـ11 صباح الأحد حتى الـ3 صباح الإثنين، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت الشركة أنها دبرت سيارات صالحة للشرب متواجدة في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال على رقم 125 من الهاتف الأرضي.