شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يكشف عن وعده للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بأن تكون السكك الحديدية قاطرة التنمية في مصر. وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد»، السبت، أن الرئيس السيسي كلفه بتطوير السكك الحديدية. وأكد أنه سيتم توفير سكك حديدية آمنة ومتطورة ونظيفة، يشعر المواطن المصري بالسعادة عندما يستخدمها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يكشف عن وعده للرئيس السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.