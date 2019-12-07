شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الوزارة لا ترخص مراكز الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم وقدرات المعلمين لن يحدث في يوم وليلة، ولكن قطار التطوير تحرك بالفعل، مؤكدًا أن الوزارة واعية جدًا بالحشو في المناهج وتعمل على تطويره، وأن الوزارة لا ترخص مراكز الدروس الخصوصية.

أضاف «حجازي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن تطوير التعليم ليس مرتبطا بوجود وزير معين، وإنما استراتيجية دولة، مشددا على أهمية أن يكون هناك تواصل بين المدرسة وأولياء الأمور لاستمرار عملية التطوير.