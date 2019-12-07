شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب مهندسي القاهرة: قانون مخالفات البناء هدفه التصالح وليس عقاب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن قانون مخالفات البناء هدفه التصالح وتوجيه المواطنين، وليس التشديد عليهم، كما أن مسمى القانون هو قانون التصالح مع المواطنين وليس عقابهم، موضحًا أن النقابة تعمل على اعتماد تقارير السلامة الإنشائية من المكاتب الاستشارية.

أضاف «أبوسنة»، خلال مداخلة ببرنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، السبت، أنه يجب على الدولة أن تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة مع العقارات المخالفة، حيث إن البعض لا يستطيع التفريق بين المكتب الاستشاري والمهندس الاستشاري.

وأشار نقيب مهندسي القاهرة إلى أن المكاتب الاستشارية يجب أن تكون متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية، ولكن بعض المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن القانون ولا عن جهة تنفيذه، مضيفًا: «أحيانا نرى ضرورة عدم توقيع مخالفة على بعض العقارات كونها مخالفة لا تستحق، مثل مبنى خشبي أعلى عمارة».