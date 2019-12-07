شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: سأكتب في مذكراتي عن السيسي وعلاقته بالله وحرصه على مصالح الشعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي في مذكراته ويتحدث عن علاقته بالله وسعيه للحفاظ على مصالح الشعب المصري.

أضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن مصلحة الشعب هي التي تحرك الرئيس السيسي.

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وكشف أن الرئيس يعمل «بداية من الفجر حتى فجر اليوم التالي»، موضحًا أنه إذا استُدعي الأمر، فإن الرئيس يستمر مستيقظًا طوال 24 ساعة.

وأوضح أن السيسي يفكر في مصلحة شعبه منذ أن كان وزير الدفاع كما هو معروف، ولكنه كان يفكر في ذلك قبل تلك الفترة.

وتابع وزير النقل: «الرئيس بدأ مشروع الجلالة في مارس 2014 عندما كان وزيرا للدفاع قبل إعلانه الترشح للرئاسة، وذهبت معه إلى الجلالة فجر 13 مارس 2014 بالطائرة، وكان أول من وضع قدميه على أرض الجلالة في التاريخ».