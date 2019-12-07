شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة محافظ كفر الشيخ المفاجئة لمدرسة ابتدائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، السبت، بشكل مفاجئ مدرسة الشهيد أحمد السيد للتعليم الأساسي في قرية إسحاقة.

تفقد المحافظ فصول المدرسة، واطمأن على مستوى الطلاب والخدمات التعليمية، حيث تحاور مع الطلاب، وناقشهم في الدروس التي يتلقونها، واطلع على دفاتر التحضير، مكلفًا بمتابعة سير العملية التعليمية.

وقال المحافظ، إن «التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن»، موجهًا بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة.