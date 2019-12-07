شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: قرارات جمهورية بتعيين عدد من العمداء الجدد للكليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد من عمداء الكليات. شملت القرارات تعيين الدكتور حمدي إسماعيل عبدالعزيز شعبان عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة طنطا، والدكتور محمود عبدالعزيز متولي قورة عميدًا لكلية الطب جامعة المنوفية، والدكتور أحمد إبراهيم أحمد عزب عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة السادات، والدكتورة سحر موسى سليمان موسى عميدًا لكلية التمريض جامعة عين شمس.

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