شكرا لقرائتكم خبر عن «التهامي»: الأحزاب السياسية هدفها تأهيل الشباب و«مش بندور على مناصب فقط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار أحمد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الشباب سيكون لهم دور كبير في مجلس الشيوخ المقبل، حيث إن الحد الأدنى لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون العضو يبلغ 35 عامًا، وعندما كان عضوًا في مجلس الشورى كانت هناك لجنة شباب متخصصة داخل المجلس، مضيفًا: «35 سنة يعد شبابًا وحتى سن الأربعين».

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وأضاف «التهامي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع إبراهيم الشواربي، أن الشباب يتميز بأن لديه فكرًا واعيًا، ويتطلع إلى الأفضل دائما، ويقول الرأي والرأي الآخر وعنده جرأة في إبداء الرأي بأي مكان، سواء كانت في مؤتمرات الشباب التي ينظمها الرئيس عبدالفتاح السيسي أو في مختلف المنتديات والمؤتمرات.

وأشاد رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة بوجود عدد كبير من نواب المحافظين من الشباب ومن الأحزاب، وهذا يلقي بعبء كبير على الأحزاب السياسية أنها تقوم بدور فعال في تأهيل الشباب وتدريبهم وتثقيفهم من أجل تبوء مناصب قيادية وتنفيذية.

وتابع :«الحزب بتاعنا عمل تأهيل دقيق للشباب في كافة المناهج واختبارات دقيقة على الشباب من أجل تأهيلهم حتى يكونوا جاهزين للتمكين ولأي منصب في أي وقت، فالأحزاب السياسية هدفها تأهيل ودعم الشباب وليست للمناصب فقط».