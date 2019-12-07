شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: السكك الحديدية لديها 800 جرار.. ونصفها كان معطلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري ‏بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم‎، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية ‏على استعادة كفاءتها وثقتها.‏

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، السبت، أنه تم اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية ‏منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على ‏قيادة الجرارات الجديدة.‏

وأشار إلى أن ‏الهيئة ‏لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، معقبًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي ‏الرحلة والناس متروحش مصالحها.. ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».‏‏