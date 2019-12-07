شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: السكك الحديدية لديها 800 جرار.. ونصفها كان معطلًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير العنصر البشري بالسكك الحديدية من خلال رفع كفاءتهم وتدريبهم، مؤكدًا أن شحنة الجرارات الجديدة تساعد السكك الحديدية على استعادة كفاءتها وثقتها.
وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، السبت، أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لتأهيل العاملين في السكك الحديدية منذ 7 أشهر، وجرى إرسال سائقين للتدريب بالولايات المتحدة على قيادة الجرارات الجديدة.
وأشار إلى أن الهيئة لديها 800 جرار، منها 400 كانت معطلة، معقبًا: «كنا نصحى كل يوم نلاقى الجرارات معطلة، فنلغي الرحلة والناس متروحش مصالحها.. ركاب القطارات مواطنون بسطاء لا يملكون سيارات خاصة».
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