شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: مدينة الأثاث في أعادت للصناعة مجدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي عن فخره الشديد بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدينة الأثاث بدمياط، والتي تُعد أول مدينة متخصصة في صناعة الاثاث بمصر، موضحًا أن دمياط كانت مشهورة للغاية بصناعات الأخشاب والأثاث.

أضاف «الشواربي»، خلال تقديمه برنامج «حوار واستثمار» على شاشة «الصحة والجمال»، أن مدينة الأثاث تُعد مشروعًا قوميًا ليعيد للصناعة مجدها في مدينتها بورش للتدريب والصناعة ومرافق متكاملة، تخدم الإنتاج المحلي والتصدير، ليعمل المشروع على تخفيف تكدس ورش صناعة الأثاث في المناطق السكنية بدمياط والحفاظ على البيئة.

وأشار إلى أنه تم بدء تنفيذ مشروع مدينة دمياط للأثاث في 2017 وتحديدًا في شهر مايو، والتي تقع على الطريق الساحلي الدولي وعلى مسافة لا تزيد على 22 كيلومترًا عن ميناء دمياط، و55 كيلومترًا من مطار الجميل، و15 كيلومترًا من السكة الحديد، بما يعمل على تسهيل عملية النقل والتصدير. وفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات.