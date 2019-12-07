شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تكشف مخالفات بالجملة في 5 إدارات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية شنّت 5 حملات مفاجئة بـ5 إدارات تموينية فرعية على المخابز البلدية والأسواق والبقالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز، أسفرت عن ضبط مخالفات بالجملة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

وأوضح «سعدالله»، في تصريحات صحفية، أن الحملة تمكنت من تحرير 199 محضرا بمخالفات تموينية متنوعة، فضلا عن إحباط تهريب 7.5 طن دقيق بلدى مدعم بالمخابز، حيث تم تحرير 38 محضرا في إدارة المنتزه، تنوعت ما بين محضر استيلاء على المال العام و11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضري توقف مخبزين بلدي عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و6 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية و10 محاضر عدم حمل شهادة صحية و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

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وفى إدارة تموين العامرية، تم تحرير 53 محضرًا متنوعًا ما بين 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، و4 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و3 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية و14 محضر عدم حمل شهادة صحية، و12 محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.

في إدارة تموين العجمى، تم تحرير 32 محضرًا تنوعت ما بين 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر تصرف عدد 13 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، ومحضر تجميع عدد 12 شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى 7.5 طن دقيق، و7 محاضر توقف مخابز بلدية عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و7 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق.

كما تم تحرير 21 محضرًا تموينيًا في إدارة غرب والجمرك، تنوعت ما بين محضري إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضري توقف بقالين تموينيين عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و9 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضري عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعمة.

ولفت «سعدالله» إلى أن الحملة حررت 55 محضرًا بمخالفات تموينية متنوعة في إدارة تموين شرق، تنوعت ما بين 6 محاضر استيلاء على المال العام، و12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخابز بلدية، و6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين لمخابز بلدية، و4 محاضر عدم وجود سجل التفتيش لمخابز بلدية، و8 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق، ومصادرة عدد 3 أسطوانات بوتاجاز حجم كبير بمنطقة بها غاز طبيعي.