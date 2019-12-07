شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: نستهدف زيادة عدد ركاب السكك الحديدية إلى مليون في 30 يونيو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هيئة السكك الحديدية تستهدف الوصول إلى مليون راكب يوميًا، بعد سلسلة إجراءات، مثل دخول جرارات جديدة الخدمة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، السبت، أن عدد ركاب السكك الحديدية سيصل لمليون راكب، يتنقلون بأمان وخدمة متقدمة في 30 يونيو 2020.

وتابع: «لكي يصل القطار بأمان إلى المحطة فإنه يحتاج لعدة عوامل: سائق مُدرَّب ومنضبط، ووسائل تحكم وسيطرة داخل الجرار، ومزلقان آلي، وبرج إشارات مركزي».