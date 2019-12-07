شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير»: الدولة كانت مفككة قبل تولي السيسي.. وغياب الرقابة وراء سرقة قطع غيار القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قطع الغيار المملوكة للسكك الحديدية كانت تتعرض للسرقة في السابق نظرًا لعدم وجود رقابة عليها.

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أضاف، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي»، السبت، أن عدد ركاب السكك الحديدية كانت في السابق مليون مواطن، وتراجع إلى 700 ألف، ثم ارتفع حاليًا إلى 850 ألف مواطن.

وأرجع الوزير تراجع عدد الركاب لعدم وجود اهتمام بصيانة الجرارات وعربات السكك الحديدية، موضحًا أن الفترة ما بين عامي 2010 و2013 كانت الدولة مفككة ولم يتم استيراد قطع غيار.

وأكد أنه بعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الأمور، بدأت الدولة تستعيد هيبتها والسيطرة على المرافق العامة، معقبًا: «كان أي حد بياخد أي حاجة ويسرقها من القطر وينزل».