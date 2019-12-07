شكرا لقرائتكم خبر عن برومو "الحياة اليوم" يحصد أكثر من مليون مشاهدة قبل انطلاق البرنامج بساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جذب برومو برنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامى حسام حداد عبر قناة الحياة، بشكله الجديد أكثر من مليون مشاهدة قبل إنطلاقه اليوم السبت بساعات قليلة.

وظهر البرنامج بشكل جديد وإنطلاقه متميزة، وناقش خلال أولى حلقاته، اليوم السبت، ملف التعليم فى مصر من خلال استضافة أولياء أمور بعض الطلبة والمدرسين، للحديث عن مشاكل التعليم وأهم التحديات التى تواجههم وتسليط الضوء على جهود الدولة فى مجال تطوير التعليم.

البرنامج بشكله الجديد يركز على القضايا الاجتماعية والخدمية التى تواجه المواطنين، ويسلط الضوء على هموم ومشاكل الأسرة المصرية ويفتح باب التواصل مع المواطنين من خلال تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى والاقتراحات على رقم الواتس 01271474166؛ كما يتلقى اقتراحات المشاهدين على صفحات القناة والبرنامج على السوشيال ميديا، ويتلقى مداخلات المشاهدين على الهواء.

Advertisements

كما تصدر برنامج "الحياة اليوم"، قائمة الأكثر تدويناً وتغريداً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وحصد آلاف التغريدات خلال فترة قصيرة.